الكاظمي والسفير الفرنسي يبحثان التعاون في الاستثمار وتسهيل عمل الشركات الفرنسية

2021/05/05 | 15:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأربعاء (5 أيار 2021)، مع السفير الفرنسي لدى العراق، برونو أوبير، التعاون في مجال الاستثمار.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكاظمي إستقبل، اليوم الأربعاء، السفير الفرنسي في العراق برونو أوبير".

وأضاف، أنه "جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، الى جانب مناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك".

وأوضح البيان، أن "اللقاء شهد بحث التعاون الثنائي المشترك بين بغداد وباريس، وسبل تعزيزه وتطويره في المجالات الاقتصادية والأمنية والثقافية، فضلا عن التعاون في مجال الاستثمار وتسهيل عمل الشركات الفرنسية في العراق|.

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