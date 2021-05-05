مقتل جنديين وإصابة آخر بانفجار مخلّف حربي في البصرة

2021/05/05 | 15:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

أفاد مصدر امني في محافظة البصرة، الاربعاء، بمقتل جنديين اثنين وإصابة آخر بانفجار مخلّف حربي في البصرة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "جنديين اثنين قتلا واصيب ثالث اثر انفجار مخلف حربي في احدى مناطق قضاء الزبير بمحافظة البصرة".

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