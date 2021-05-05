2021/05/05 | 15:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن تؤكد رغبتها بتطوير العلاقات مع إقليم كوردستان كـ"حليف مهم" في المنطقة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/05 | 15:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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