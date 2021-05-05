المرور تدعو سائقي المركبات للالتزام بالحظر الشامل: سنحد من المخالفات

2021/05/05 | 15:43 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

دعت مديرية المرور العامة، سائقي المركبات إلى الالتزام بالحظر الشامل للتجوال.

وقالت المديرية في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنها "تدعو سائقي المركبات بالالتزام التام بحظر التجوال الشامل الذي يبدء من يوم 12 ولغاية 22 من شهر أيار/مايو".

وأشارت المديرية إلى أنه "تم تعزيز الموجود البشري للعاملين في تنظيم حركة السير والمرور من ضباط ومنتسبي المقرات للحد من هذه المخالفة وحسب بيان رقم (1) لسنة 2021".

من جهتها، كشفت قيادة العمليات المشتركة عن سريان القرار المتعلق بالجهات المستثناة بعد قرار حظر التجوال الشامل الذي صوت عليه مجلس الوزراء لمدة عشرة أيام.

وقال الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، للوكالة الرسمية، إن "قرار الاستثناء سيستمر للفئات المحددة من حظر التجوال الشامل الذي سيبدأ من 12 من الشهر لغاية 22 من الشهر ذاته"، مبينًا أن "قرار الاستثناء يشمل فقط الجهات التي تحمل بطاقة الاستثناء الصادرة من العمليات المشتركة حصرًا".

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