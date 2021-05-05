تطور قضية ابراهيم غالي زعيم البوليساريو / اسبانيا والصحراء - سعيد الوجاني

2021/05/05 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الوجاني لم تثر قضية من القضايا كثرة القيل والقال ، واجتهادات الصحف من مختلف الاتجاهات ، وهي حملة انخرطت فيها مواقع دولية ك Monte Carlo ، و DW ، و France 24 .....



، وفضائيات عربية ..



أجمعت كلها على ورطة الانفصالي ابراهم غالي زعيم جبهة البوليساريو ، ورئيس الجمهورية الصحراوية التي اعترف بها النظام المغربي ....



وسار الجميع يخبط خبط عشواء ، ستندين في ذلك على الظّنية والتخمين ، وليس على الحجة والدليل ...



حتى ......





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