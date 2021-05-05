الأعرجي لرئيس أركان حلف الناتو: انسحاب القوات القتالية يساعد على استقرار العراق

2021/05/05 | 15:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الاربعاء، ان انسحاب القوات القتالية يساعد على استقرار العراق، فيما اشار الى عدم وجود زيادة بأعداد القوات الأجنبية.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ان “مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم الأربعاء، رئيس أركان حلف الناتو، الأدميرال يواكيم رول والوفد المرافق له”، مبينا ان “الأعرجي بحث مع رئيس أركان حلف الناتو، التعاون المشترك بين العراق وبعثة الحلف، بما يحق الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة”.

واكد الأعرجي أن “انسحاب القوات الأجنبية القتالية من العراق يساعد على استقرار وتعزيز أمنه”، مشيرا الى “عدم وجود زيادة بأعداد القوات الأجنبية في العراق”.

وتابع أن “العراق بحاجة الى التدريب والمشورة ورفع قدراته القتالية ولايحتاج الى أي قوة قتالية”.

من جانبه، أشار الادميرال رول إلى أن “بعثة الناتو بعثة غير قتالية، تساعد وتساهم برفع القدرات والمهارات القتالية للقوات العراقية، من خلال التدريب والاستشارة الصحيحة “.

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