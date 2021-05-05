رئيس الجمهورية ضيفا على بيروت انستيتيوت

2021/05/05 | 15:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يحل السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، يوم الاربعاء، ضيفا على مؤسسة "بيروت انستيتيوت" في حوار يتناول التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في العراق والمنطقة والقضايا الإقليمية والدولية المرتبطة بها.

الحوار سيكون في تمام الساعة 5 بتوقيت بغداد، كما ومن الممكن متابعة اللقاء بالتسجيل على الرابط التالي:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Lwrv7_BYQzi6BMzkzVN0EA

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