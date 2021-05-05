المرور تدعو سائقي المركبات الى الالتزام بحظر التجوال

2021/05/05 | 15:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت مديرية المرور العامة اليوم

الاربعاء، سائقي المركبات بالالتزام

التام بحظر التجوال الشامل.

واكدت المديرية في بيان، انه تم تعزيز

الموجود البشري للعاملين في تنظيم حركة

السير والمرور من ضباط ومنتسبي ا

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