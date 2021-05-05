التربية تصدر جدول بث الدروس اليومية للكورس الثاني

2021/05/05 | 15:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة التربية اليوم الأربعاء،

جدول بث الدروس اليومية للمراحل

الدراسية، وتضمنت وثيقة وردت لوكالة

نون الخبرية، جدول بث الدروس المباشرة

(الكورس الثاني) على المحطة التربوية.

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