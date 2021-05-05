رئيس اركان الناتو: بعثتنا غير قتالية وتساعد برفع القدرات القتالية للقوات العراقية

2021/05/05 | 15:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، رئيس أركان حلف الناتو، الأدميرال يواكيم رول، والوفد المرافق له، وبحث معه التعاون المشترك بين العراق وبعثة الناتو وبما يحق الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، إلى أن الأخير أشار إلى أن انسحاب القوات الأجنبية القتالية من العراق يساعد على استقرار وتعزيز أمنه، مؤكدا عدم وجود زيادة بأعداد القوات الأجنبية في العراق، مبينا أن العراق بحاجة الى التدريب والمشورة ورفع قدراته القتالية ولا يحتاج الى أية قوة قتالية.

من جانبه أشار الأدميرال رول، إلى أن بعثة الناتو بعثة غير قتالية، تساعد وتساهم برفع القدرات والمهارات القتالية للقوات العراقية، من خلال التدريب والاستشارة الصحيحة.

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