الأعرجي لرئيس أركان حلف الناتو: انسحاب القوات الأجنبية من العراق يساعد على استقرار أمنه

2021/05/05 | 15:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي في تغريدة:

استقبلنا اليوم الأربعاء، رئيس أركان حلف الناتو، الأدميرال يواكيم رول، والوفد المرافق له، وشددنا على أن انسحاب القوات الأجنبية القتالية من العراق يساعد على استقرار وتعزيز أمنه، وأن العراق بحاجة الى التدريب والمشورة ورفع قدراته القتالية، ولايحتاج الى أي قوة قتالية.

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