الاستخبارات العسكرية تحبط عملية تهريب 592 رأس غنم في مخمور

2021/05/05 | 15:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- نينوى

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأربعاء، إحباط عملية تهريب 592 راس غنم في مخمور.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "ضمن مهامها في ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة والحد من عمليات التهريب التي تلحق ضررا بالاقتصاد والثروات الوطنية تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14 وقوة من فوج استخبارات الفرقة باحباط عملية تهريب 592 راس غنم قادمة من الاقليم باتجاه مخمور في ساعة متأخرة من الليل وتلقي القبض على المهربين والعجلات

والحمولة".

وأضافت، "قد تم إحالة المتهمين للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

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