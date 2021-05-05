هرميّة المعرفة والمستوى المعرفي الفردي وارتباطهما الزماني والمكاني - حسين موسى البناء

2021/05/05 | 16:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسين_موسى_البناء تتدرج هرميّة المعرفة صعودًا من البيانات فالمعلومات فالمعرفة وتُتوّج بالحكمة في أعلى مراتبها.



في الجهة المقابلة واجتهادًا في التسمية، تتدرج المستويات المعرفية للفرد صعودًا من الفرد المُتعلّم، فالمثقف، فالمفكّر، وفي أعلى قمة هذا الهرم يكون الفيلسوف.



الزمان كمسيرة خطية مُبسّطة ينطلق من الماضي البعيد، فالحاضر القريب، فالآن الحالي، فالمستقبل.



أما المكان فيتأطّر من الكون لاالنهائي للوجود، فالأرض للح ......





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