نائبان يقاطعان جلسة برلمان كوردستان

2021/05/05 | 16:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاطع نائبان في كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني يوم الاربعاء، جلسة برلمان كوردستان لاعتراضهما على استمرار استقطاع رواتب الموظفين.

وقال البرلماني سركو آزد لـPUKmedia: لقد قاطعت مع زميلي هاوري ملا ستار جلسة اليوم، بعد طلبنا نقطة نظام بشأن رواتب موظفي اقليم، موضحا، ان نائب رئيس برلمان كوردستان لم يسمح لنا بذلك، وقررنا مقاطعة الجلسة، ومغادرة القاعة.

واضاف: ان استقطاع رواتب الموظفين من قبل حكومة اقليم كوردستان اجحاف بحقهم بوجود عدة ايرادات تكفي لتوزيع الرواتب دون استقطاعات شهرية.

على صعيد متصل، قال البرلماني ملا ناصر عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في برلمان كوردستان، لـPUKmedia: ان جلسة البرلمان مازالت مستمرة وفق جدول اعماله المنشور.

PUKmedia خاص

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