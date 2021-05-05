محكمة تحقيق المثنى تتخذ الاجراءات القانونية بحادثة هروب السجناء

2021/05/05 | 16:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت محكمة تحقيق المثنى اليوم

الاربعاء، اتخاذ الإجراءات القانونية

بحق الموقوفين والمحكومين الهاربين

والمقصرين في حادثة هروب اثنين وعشرين

نزيلا من قسم المخدرات في مركز شرطة

الهلال بالمحافظة.

وقال اعل

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