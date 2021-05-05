2021/05/05 | 16:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني كشفت إحدى الدراسات وجود علاقة بين الإمساك والصداع، إذ يعد الصداع واحدا من الحالات المترافقة التي يشعر بها الإنسان حال إصابته بالإمساك.ومن الأسباب التي قد تسبب الشعور بالصداع والإمساك في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصداع والإمساك..



دراسة تشرح العلاقة بينهما المركز الخبري الوطني.

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