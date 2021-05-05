عملية 'نوعية' للقوات الأمنية في نينوى

2021/05/05 | 16:30 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية الإعلام في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ قوات الحشد والقوات الأمنية عملية "نوعية" في مناطق لم تصلها اي قوات منذ التحرير في محافظة نينوى.

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن العملية المشتركة التي تهدف لملاحقة داعش، شاركت فيها "قوة مشتركة من الفوج الاول باللواء 30 في الحشد الشعبي والفوج الثاني لواء الثالث فرقة 16 بالجيش العراقي والشرطة المحلية".

وأوضحت، أن "العملية شملت تفتيش الجزر النهرية لعدة قرى منها ابراهيم الخليل و العدلة واكبيبة والشروق والمخلط والجايف على ضفاف الجانب الايسر لدجلة المقابلة لحاوي طويبة التابعة لمنطقة حمام العليل على الجانب الايمن لدجلة وصولا الى حاوي صنيديج الذي لم تصله اية قوات امنية منذ الايام الاولى للتحرير".وبينت المديرية، أن "العملية أسفرت عن العثور على 5 زوارق نهرية يستخدمها الإرهابيون للتنقل بين ضفتي نهر دجلة بهدف الاخلال بامن المنطقة".

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