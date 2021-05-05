2021/05/05 | 16:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة العراقية تسجل 5813 إصابة جديدة بكورونا و32 حالة وفاة- عاجل

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