اصابة 3 بيشمركة في اندلاع حريق بسيارتهم شمال دهوك

2021/05/05 | 16:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلع حريق بسيارة تقل عددا من افراد قوات بيشمركة كوردستان من ناحية فايدة شمال محافظة دهوك.

وقال شهود عيان في المنطقة لـ PUKmedia، ان حريقا اندلع بسيارة نوع (كوستر) تقل عددا من قوات البيشمركة على طريق دوميز-فهيدية بمحافظة دهوك، ما ادى الى اصابة ثلاثة من افراد البيشمركة بحروق.

واضاف الشهود، ان سبب الحريق ربما يعود الى ماس كهربائي داخل السيارة ادى الى احتراق السيارة بالكامل، مضيفين انه تم نقل البيشمركة المصابين الى مستشفى الطوارئ لغرض العلاج.

PUKmedia آني ديدار

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