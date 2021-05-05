2021/05/05 | 16:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني نفذت قوات الحشد_الشعبي والقوات الأمنية، اليوم الأربعاء، عملية أمنية بهدف تعقب بقايا داعش الإرهابي في محافظة نينوى.وقالت هيئة الحشد في بيان تابعه “المركز الخبري الوطني” إن العملية شاركت فيها قوة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لم تصلها أي قوات منذ أعوام..



الحشد الشعبي يروي تفاصيل إحدى عملياته بنينوى المركز الخبري الوطني.

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