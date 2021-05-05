2021/05/05 | 17:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الدفاع المدني يخمد حريقا اندلع داخل سوق شمال بغداد » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 16:58

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