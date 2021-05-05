التعليم العالي تعلن استعدادها للتعليم الالكتروني

2021/05/05 | 17:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، عن استعداداتها للتعليم الالكتروني، فيما أوضحت اجراءاتها مع الشهادات غير المعترف بها.

وقال مستشار الوزارة ومدير عام البحث والتطوير التعليم العالي علاء عبد الحسن عطية في تصريح اوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، وتابعته (بغداد اليوم)، إنَّ "وزارة التعليم العالي لديها الإمكانية الكاملة في تحويل الدوام الحضوري إلى الدوام الالكتروني"، مبيناً أنَّ "جميع الجامعات لديها التعليمات والضوابط بشأن التعليم الالكتروني، وأنَّ جميع التدريسيين والطلبة مدربين تدريباً كاملاً على ذلك".

وأضاف أن "هناك فريقاً وزاريَّاً برئاستي واشرافي يهدف الى متابعة الجامعات في موضوع إلقاء المحاضرات بصورة الكترونية"، مشيراً إلى أنَّ "قرار مجلس الوزارء بشأن وقف الدوام الحضوري يجب أن يُنفَّذ".

وتابع عطية أنَّ "الوزارة مستعدة للدوام الحضوري إذا تغيَّر الحال وعادت الأمور بما فيها الدراسات العليا إلى وضعها الطبيعي".

وبشان الشهادات غير معترف بها، اكد عطية ان "دائرة البعثات والعلاقات الثقافية هي المسؤولة عن موضوع الشهادات العليا، حيث ان الشهادات تخضع الى عمل قسم التقييم الموجود الموجود بدائرة البعثات، وهناك الية وتعليمات وضوابط يتم الاعتماد عليها".

وبين ان "اي شهادة غير معترف بها او مشكوك برصانتها تكون عليها علامات استفهام وتراجع، ويخضع الطالب الى ضوابط اما ان يحمل مقاصة علمية او يحمل دروس استدراكية واما يكون هناك رفض معادلة شهادته"، موضحا ان "جميع هذه الامور تتم وفق ضوابط وتعليمات واضحة في ظل القوانين".

يذكر أن اللجنة العليا للصحة والسلامة قررت امس الثلاثاء، إيقاف التعليم الحضوري في الجامعات والمدارس وجعله إلكترونيا.

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