مسؤول محلي: تهجير سكان 13 قرية جراء القصف التركي بقضاء العمادية في دهوك

2021/05/05 | 17:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- دهوك

اعلن عضو المجلس المحلي لقضاء العمادية عمر سورجي، اليوم الاربعاء، عن هجرة السكان المحليين لمنازلهم بأكثر من 13 قرية في قضاء العمادية بمحافظة دهوك جراء القصف المتبادل بين حزب العمال والقوات التركية.

وقال السورجي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "عمليات القصف المتبادل لازالت مستمرة بين حزب العمال الكردستاني والقوات التركية داخل الاراضي العراقية بمحافظة دهوك ضمن قضاء العمادية"، مبينا ان "العمليات اسفر عن هجرة السكان لمنازلهم في 13 قرية في القضاء".

وأضاف أن "منظومة الكهرباء تعرضت للتدمير فضلا عن حرق المزارع فيما تواصل القوات التركية إنشاء مجموعة قواعد لها على سفوح جبل متين"، مشيرا الى ان "عناصر حزب العمال يواصلون الانتشار والقتال لمنع تقدم القوات التركية في مناطق أخرى بمحافظة دهوك".

وتواصل القوات التركية، منذ اسبوع، عمليات القصف على الحدود العراقية في دهوك بحثا عن عناصر حزب العمال الكردستاني.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء (5 أيار 2021)، ارتفاع حصيلة قتلى حزب العمال الكردستاني إلى 68 عنصراً خلال عمليتي "مخلب الصاعقة" و"البرق" شمالي العراق.

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