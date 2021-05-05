2021/05/05 | 17:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت الصين، الاربعاء، أن الاتفاقية مع العراق سيتم تفعيلها قريبا، فيما اشارت الى ان حجم التبادل السنوي بين البلدين وصل الى 30 مليار دولار.

وقال المستشار التجاري الصيني شو تشون، إن "حجم التبادل السنوي تجاوز 30 مليار دولار سنويا"، مبينا انه "في عام 2019 وصل حجم التبادل الى 33 مليار و300 مليون دولار، الا انه انخفض في العام الماضي الى 30 مليار و200 مليون دولار، نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية"، وفقاً لوكالة الانباء الرسمية "واع".

واضاف أن "الصين لازالت تعتبر اكبر مستورد لنفط الخام العراقي بالرغم من انخفاض الواردات نتيجة تداعيات جائحة كورونا".

وعن موعد تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين العراق والصين أوضح ان "مؤسسة سانشو الصينية تعمل على التواصل الوثيق مع وزارة المالية العراقية والبنك المركزي لمعالجة القضايا الفنية"، مؤكدا ان "الاتفاق الصيني العراقي سيتم تفعيله باقرب وقت وهنالك نية جادة بهذا الشأن".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين تكشف عن حجم التبادل التجاري مع العراق) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين تكشف عن حجم التبادل التجاري مع العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).