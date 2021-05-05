الرئيسان المشتركان يناقشان مسائل أمنية وسياسية مع وفد بريطاني رفيع المستوى

2021/05/05 | 17:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل بافل طالباني ولاهور شيخ جنكي الرئيسان المشتركان للاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الاربعاء، بمبنى المكتب السياسي للاتحاد الوطني في اربيل المارشال سامي سامبسون كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وستيفن هيكي السفير البريطاني في العراق وجيمس ثورنتون القنصل البريطاني العام في اقليم كوردستان.

وخلال اللقاء الذي حضره كل من الدكتور سوران جمال طاهر عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني وبولاد شيخ جنكي قائد قوات مكافحة الارهاب، جرى بحث اخر المستجدات والمتغيرات الخاصة بالاوضاع السياسية والتحديات الامنية واستمرار مخاطر تنظيم داعش الارهابي على العراق واقليم كوردستان وتمتين العلاقات مع بريطانيا خاصة من جانب التعاون العسكري.

واوضحت الرئاسة المشتركة رؤاها وطروحاتها بشأن خلايا داعش النائمة وتحركاتها وسبل مواجهتها، مشددين على العمل المشترك والتنسيق بين قوات البيشمركة والجيش العراقي وبدعم من قوات التحالف الدولي لاسيما في كركوك والمناطق المستقطعة من الاقليم والتي فيها فراغ امني.

واشار الرئيسان المشتركان الى أهمية وضرورة استمرار التعاون العسكري ومهام قوات التحالف الدولي في العراق واقليم كوردستان لانهاء ارهابيي داعش بشكل تام وابعاد مخاطر الارهاب وتوفير الاستقرار الامني في المنطقة.

في ذات الوقت، اعرب الرئيسان المشتركان عن شكرهما للشعب والحكومة البريطانية وقوات التحالف الدولي لمساعدة وتوفير المستلزمات العسكرية ودعمهما للعراق واقليم كوردستان واستمرار تدريب قوات البيشمركة.

وحول مسألة الاصلاح وتوحيد قوات البيشمركة، جدد الرئيسان المشتركان تأكيد استعداد ودعم رئاسة الاتحاد الوطني الكوردستاني، بشكل يراعي اسس المساواة والتوازن، وأوضحا رغبة الاتحاد الوطني الكوردستاني لتوحيد قوات البيشمركة وابعادها عن اية تدخلات وان يصبح اقليم كوردستان صاحب قوة وطنية منظمة.

في ختام اللقاء، أتفقت وجهات النظر على تحديد خطة وبرنامج مناسب لاستمرار العمل المشترك لانهاء الخلايا النائمة لتنظيم داعش الارهابي بشكل نهائي.

ومن جانبه شكر الوفد الضيف دور وشجاعة وتضحيات قوات بيشمركة كوردستان في حربها ضد الارهاب.

وحول العلاقات بين اربيل وبغداد ومكانة الاقليم في التوازنات، أكد الرئيسان المشتركان على وحدة الصف والموقف الكوردي في بغداد واشارا الى ان تشكيل تحالف كوردستان للانتخابات القادمة في العراق بين الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير بداية وخطوة مهمة نحو حماية المصالح العليا لشعب كوردستان

PUKmedia ترجمة

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