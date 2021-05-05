ضمان أولوية صوم الجوارح

2021/05/05 | 17:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حسن كاظم الفتال

الصوم هو الإمساك.



ويعرفه العلماء

والحكماء وأهل الحديث بأنه توطين النفس

على الترك وليس بالضرورة أن يكون

الإمساك عن الطعام والشراب فقط.



لذا فقد

روي عن رسول الله صلى الله عليه وآل

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