2021/05/05 | 17:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رئيس الجمهورية: بغداد وواشنطن لا يرغبان بوجود عسكري اميركي دائم في العراق » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 17:20

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية: بغداد وواشنطن لا يرغبان بوجود عسكري اميركي دائم في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية: بغداد وواشنطن لا يرغبان بوجود عسكري اميركي دائم في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).