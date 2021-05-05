2021/05/05 | 17:32 - المصدر: بغداد اليوم

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رئيس الجمهورية برهم صالح: أمام العراق تحد طويل المدى للتعافي السياسي والاقتصادي

رئيس الجمهورية: نواجه توترات اقليمية لكننا نرى بوادر انتشار لهذا الصراع في المنطقة والعراق يحاول جمع الأطراف المتخاصمة

صالح: لايمكن للعراق أن يكون ضعيفا ولا يمكن أن نغرق في الصراع

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