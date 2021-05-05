صندوق الإسكان يعلن آلية منح القروض للمحافظات

2021/05/05 | 17:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن صندوق الإسكان، الأربعاء، آلية منح القروض للمحافظات، فيما أشار إلى أن منح القروض يتوقف على عاملين.

وقال مدير عام صندوق الإسكان ضياء موجد عبدالله، إن "مبالغ الصندوق وزعت بين المحافظات حسب التعداد السكاني ونسبة خط الفقر اللذين تزودهما لها وزارة التخطيط"، لافتاً الى انه "يتم الاعتماد على كفالة الموظف الموطن راتبه بوصفه هو من يكفل نفسه"، وفقاً لوكالة الانباء الرسمية "واع".

واضاف ـأن "المبالغ عندما تاتي الى الصندوق يتم احتساب كل محافظة وحاجتها للمبلغ ويتم تقسيمه على مدى 3 او 4 اشهر"، مؤكدا أن "حصة كل محافظة تطلق شهرياً فهناك محافظات يتم نفاد حصتها خلال اليوم الاول او خلال ساعة، وهذا يتوقف على حجم التقديم للقروض".

وتابع أنه "في حال انتهاء حصة المحافظة الشهرية يتم غلق الحساب الالكتروني"، مشيرا الى أن "هناك 5 محافظات وهي المثنى والانبار وصلاح الدين وكركوك ونينوى لم يتم حتى الآن انتهاء حصصها الشهرية بسبب التقديم القليل".

واكد عبد الله أنه "لغاية الآن لم تصل قرارات جديدة من اللجنة العليا للسكان بشأن زيادة مبلغ القرض"، لافتاً إلى أن "الصندوق باشر منذ الأول من شباط الماضي باطلاق القروض".

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