2021/05/05 | 17:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس الجمهورية برهم صالح: العراق والولايات المتحدة لا يرغبان بوجود عسكري اميركي دائم في العراق المركز الخبري الوطني.

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