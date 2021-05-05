2021/05/05 | 17:41 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | صالح: العراق لا يمكن ان يكون ضعيفا ولا يمكن ان نغرق في الصراع

رئيس الجمهورية: أمام العراق تحد طويل المدى للتعافي السياسي والاقتصادي

صالح: نواجه توترات إقليمية والعراق يحاول جمع الاطراف المتخاصمة

صالح: العراق والولايات المتحدة لا يرغبان بوجود عسكري دائم في العراق

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