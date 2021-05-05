2021/05/05 | 17:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني جدد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأربعاء، عدم رغبة بغداد وواشنطن بوجود عسكري امريكي دائم في العراق.وقال صالح في حوار مباشر مع قمة بيروت (انستيتيوت) تابعها “المركز الخبري الوطني” إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صالح: لا رغبة لبغداد وواشنطن بوجود عسكري أمريكي في العراق المركز الخبري الوطني.

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