اتلاف 10 حاويات  تحتوي على مواد غذائية منتهية الصلاحية في ميناء ام قصر الشمالي

2021/05/05 | 17:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، اتلاف وطمر 10 حاويات تحتوي على مواد غذائية منتهية الصلاحية في منفذ ميناء ام قصر الشمالي.

وقالت الهياة في بيا نصحفيس، انه “استناداً إلى قرار قاضي التحقيق، قام منفذ ميناء ام قصر الشمالي باتلاف وطمر محتوى 10 حاويات حجم 40 قدم تحتوي على مادتي (البطاطا وكبدة الدجاج)”.

واوضحت انه “باعتبار استيراد مادة البطاطا مخالفا لضوابط الاستيراد التزاما من الهيأة بمحددات الروزنامة الزراعية لحماية المنتج المحلي ، وأن مادة (كبدة الدجاج) منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري”.

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