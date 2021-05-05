رئيس الجمهورية: بغداد وواشنطن لا ترغبان بوجود عسكري اميركي دائم بالعراق

2021/05/05 | 17:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، ان امام العراق تحدي طويل المدى للتعافي السياسي والاقتصادي، مشيرا الى انه لا يمكن ان نغرق في الصراع.

وقال سيادته في حوار قمة "بيروت انستيتيوت"، ان امام العراق تحدي طويل المدى للتعافي السياسي والاقتصادي، كما نواجه توترات اقليمية، لكننا نرى بوادر انتشار لهذا الصراع في المنطقة والعراق يحاول جمع الاطراف المتخاصمة.

وأضاف، لايمكن للعراق ان يكون ضعيفا، ولا يمكن ان نغرق في الصراع، مبينا ان اغلب العراقيين يرغبون بالمضي قدما بمساعدة شركائنا واصدقائنا في المنطقة من اجل بناء عراق مستقر ومزدهر.

وأشار الى ان العراق والولايات المتحدة لا يرغبان بوجود عسكري اميركي دائم في العراق، مضيفا بالقول، " لدينا مشكلة مخيم الهول، والجميع يريد أن يلقي بمشاكله علينا، ولدينا العديد من المقاتلين الأجانب، والعراق لا يستطيع التعامل مع هذا الملف ونحن بحاجة إلى تعاون دولي من أجل ذلك".

وأكد رئيس الجمهورية ان إيران جارتنا ونريد دمجها في الإطار الإقليمي، لكننا نحرص كذلك على سيادتنا، موضحا، لا نريد أن يتحول العراق الى ساحة صراعات.

يتبع..............

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