سورجي يفتتح مقر مركز المنظمات الديمقراطية في مخمور

2021/05/05 | 17:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفتتح مقرّ مركز المنظمات الديمقراطية في قضاء مخمور تحت إشراف مسؤول مركز تنظيمات 20 قره جوغ للإتحاد الوطني الكوردستاني نصرالله سورجي، وبحضور مسؤول مركز تنظيمات نينوى حاكم صابر وممثل الرئاسة المشتركة للإتحاد الوطني الكوردستاني آرام قادر خبات، فضلاً عن شخصيات اجتماعية وسياسية.

وقال سورجي في كلمةٍ له على هامش افتتاح المقرّ ان هذه الخطوة بحد ذاتها تمثلّ انعطافة مهمة لقضاء مخمور ومن ضمن أولويات اهتمام الإتحاد الوطني الكوردستاني لسكان المدينة، وتساهم بشكل فعال وكبير إلى تقديم الخدمات والفعاليات المتنوعة والمتعددة على المستوى الثقافي والإجتماعي للشباب.



مؤكداً استمرار دعم مركز 20 لمركز المنظمات الديمقراطية من أجل الإستمرار في نشاطاته، مثمناً في ذات الوقت ما قدمه أبناء القضاء من تضحيات كبيرة خلال مسيرة الكفاح في صفوف الإتحاد الوطني الكوردستاني ضد الديكتاتورية.

من جانبه أشار مسؤول مركز تنظيمات نينوى الدور البطولي والتاريخي لقضاء مخمور في مقارعة الأنظمة المستبدة ودورهم الفعال في انتفاضة شعب كوردستان، وافتتاح هذا المركز خطوة أخرى من الكفاح والعمل المنظماتي لكن بشكل يحكمه الوعي والانفتاح الثقافي والاجتماعي.

كما جدّد ممثل الرئاسة المشتركة للإتحاد الوطني الكوردستاني آرام قادر خبات استعداد الإتحاد الوطني لمساندة الإتحاد الوطني الكوردستاني ودعمه لأية خطوة تساهم في نشر روح الوعي والثقافة في القضاء وتخدم شريحة الشباب على وجه الخصوص.

PUKmedia/ المكتب الإعلامي لمسؤول مركز تنظيمات قره جوغ

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