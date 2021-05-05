2021/05/05 | 18:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تحدث رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الأربعاء، عن احتجاجات تشرين 2019، و”إيران والسيادة”، فيما رأى أن “الجميع يرد أن يلقي بمشاكله على البلاد”.وقال صالح في حوار مباشر مع قمة بيروت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص احتجاجات 2019 وإيران والسيادة..



صالح: الجميع يرد أن يلقي بمشاكله علينا المركز الخبري الوطني.

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