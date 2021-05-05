صالح: الحشد الشعبي تشكّل في وقت كانت تواجه الدولة العراقية ازمة عندما اقتحم داعش الموصل

2021/05/05 | 18:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأربعاء، أن بغداد وواشنطن لا ترغبان بوجود عسكري أميركي دائم في العراق.وقال صالح في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "أمام العراق تحديا طويل المدى للتعافي السياسي والاقتصادي، كما نواجه توترات اقليمية، لكننا نرى بوادر انتشار لهذا الصراع في المنطقة، والعراق يحاول جمع الاطراف المتخاصمة".وأضاف، أنه "لا يمكن للعراق أن يكون ضعيفا، ولا يمكن أن نغرق في الصراع"، مبينا أن "أغلب العراقيين يرغبون بالمضي قدما بمساعدة شركائنا وأصدقائنا في المنطقة من أجل بناء عراق مستقر ومزدهر".وأشار الى أن "العراق والولايات المتحدة لا يرغبان بوجود عسكري أميركي دائم في العراق".

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