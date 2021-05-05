القبض على 53 متهما بقضايا جنائية في بابل

2021/05/05 | 18:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية شرطة محافظة بابل، اليوم الاربعاء، عن إلقاء القبض على 53 متهماً بقضايا جنائية مختلفة في المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته( بغداد اليوم)، ان "مفارزها أجرت ممارسات أمنية واسعة في عموم قواطع المسؤولية لملاحقة المطلوبين وتعزيز الأمن والاستقرار؛ لتلقي القبض من خلالها على (٥٣) متهماً بقضايا جنائية كان أبرزها جرائم القتل والخطف والسرقة فضلاً عن مخالفات قانونية".

واضافت شرطة بابل، ان "المتهمين توزعوا على مديريات اقسامها من (مكافحة الإجرام / ٨، البلدة الصوب الكبير / ٧، البلدة الصوب الصغير / ٥، الاقضية / ٧ ، المحاويل / ٤ ، المسيب / ٤ ، الاسكندرية / ٣ ، الرافدين / ٣ ، الهاشمية/ ٥ ، ناحية القاسم / ٣ ، ناحية الحمزة الغربي / ٢، الشوملي / ١ ، حماية الأسرة / ١)".

وافادت انه "تم نقلهم الى مراكز التحقيق الأمنية بحسب قاطع المسؤولية لإكمال الاجراءات القانونية".

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