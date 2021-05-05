حاسبوا تجمعات السياسيين.. الحظر الشامل يثير امتعاض الفقراء وكتلة نيابية تتوقع أياما قاسية

2021/05/05 | 18:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

يعاني الملايين من الشرائح الفقيرة والمتوسطة في العراق وخصوصاً غير الموظفين، من آثار استمرار الحظر الصحي في البلاد، لما له من تأثير كبير على دخلهم اليومي، وما يسببه لهم من مشاكل اجتماعية ونفسية، بحسبهم وتأكيدات مختصين.

تجمعات السياسيين

وصادق مجلس الوزراء على توصية اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بفرض حظر التجوال الشامل في البلاد لمدة 10 أيام، للحد من انتشار جائحة كورونا، وتطبيق الإجراءات الوقائية من خلال التباعد الاجتماعي والشروط الوقائية الأخرى، لا سيما بعد أن سجلت وزارة الصحة مؤخرا زيادة كبيرة بأعداد الإصابات في عموم البلاد، وفقا لبيان حكومي.

ويقول عبدالله عبد الكريم، وهو عامل، أنه "من اصحاب المهن الحرة التي تاثرت كثيرا بالحظر الشامل المتكرر"، مؤكدا أن "دخله لن يكفي لطعام اسرته اثناء الحظر الشامل وتوقفه عن العمل"، معتبرا القرار "مجحف بحقه وحق الاف ممن يعلمون في مهنة البناء".

واضاف عبد الكريم، في حديث لـ(بغداد اليوم) أن "الحكومة وبدل فرض الحظر الشامل، مطالبة بمحاسبة الساسة الذين يقيمون الولائم والتجمعات الانتخابية التي تقف وراء انتشار وباء كورونا، وليس نحن البسطاء".

نسب الفقر

ويشمل قرار حظر التجوال غلق المولات والمطاعم والكافتيريات والمقاهي ودور السينما والمتنزهات وقاعات المناسبات والأعراس والمسابح والقاعات الرياضية وغيرها، فضلا عن منع إقامة التجمعات البشرية بأشكالها كافة.

وبدوره، يقول الناشط في ديالى، عدي حسن، إن "المحافظة تعاني من نسب فقر اقتربت من 40% خاصة في المناطق المحررة"، لافتا الى ان "فرض حظر شامل لمدة 10 ايام سيخلق معاناة انسانية قاسية بالاضافة الى زيادة في العنف الاسري الذي اصبح ظاهرة بعد تكرار فرض الحظر".

وأضاف حسن، في حديثه لـ(بغداد اليوم) أن "الحظر الصحي افضل من الحظر الشامل والتشديد في ارتداء الكمامة ومنع التجمعات هي السبيل الوقائي الانسب مع الوضع الاقتصادي الصعب لشرائح واسعة من العراقيين".

أيام قاسية

ويتصدر العراق قائمة البلدان العربية باعتباره البلد الأكثر تسجيلا للإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

ويقول رئيس كتلة بيارق الخير في البرلمان، النائب محمد الخالدي، إن "فرض الحظر الشامل لمدة 10 ايام سيكون قاسيا جدا على ملايين العراقيين خاصة من اصحاب المهن الحرة والفقراء والنازحين".

وأضاف الخالدي، في حديث لـ(بغداد اليوم) أن "دفع الفقراء للبقاء في بيوتهم تتطلب توفير ادنى المتطلبات من اغذية ومعونات، وهذا غير متوفر للاسف ما يجعل هولاء في موقف صعب"، مؤكدا ان "الفقر اصعب من كورونا وهذا ما يدفع الكثيرين لكسر الحظر خاصة في الاحياء الشعبية".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأربعاء، تسجيل 5813 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 7248 مصاباً غلى الشفاء، وقابل ذلك وفاة 32 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية.

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