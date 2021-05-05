الحكومة المصرية تعلن إغلاق المتاجر والمراكز التجارية والمقاهي

2021/05/05 | 18:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إغلاق المتاجر والمراكز التجارية والمقاهي من الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي اعتبارا من غد الخميس وحتى 21 مايو أيار.

جاء القرار بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، بحسب مدبولي الذي قال إنه سيتم حظر التجمعات الكبرى والحفلات خلال الفترة نفسها، كما ستغلق الشواطئ والمتنزهات من 12 إلى 16 من مايو أيار.

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