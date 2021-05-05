دلالات نبذ الصراع في فكر الامام علي (ع) - الجزء الاول

2021/05/05 | 18:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عباس المرياني

ان دراسة فكر الإمام علي (ع) ونبذه

للصراعات هنا ليس سردا لأحداث تاريخية،

أو عرضاً لآراء فحسب، بل من اجل تبني هذه

الأفكار والاستفادة منها في معالجة

الواقع الحالي، فهذه الأفكار م

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