كيف يمكن تطبيق المادة 58 من الموازنة بنجاح

2021/05/05 | 18:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: صالح لفتة

ألزمت المادة 58 من الموازنة العامة

للدولة مجلس الوزراء بارسال اسماء

المكلفين بمناصب الهيئات والدرجات

الخاصة الى مجلس النواب وإنهاء ملف

التكليف بالوكالة.

وبما أن القرار النهائي بالمصاد

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