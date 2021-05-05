حكومة إقليم كوردستان تعرب عن قلقها إزاء العنف ضد المرأة

2021/05/05 | 18:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت حكومة اقليم كوردستان عن القلق إزاء حوادث العنف ضد المرأة والأسرة بشكل عام، كما تم بحث سبل مواجهة هذه الظواهر السلبية والحد منها.

جاء ذلك خلال اجتماع خاص بمكافحة العنف ضد المرأة عُقد، اليوم الاربعاء، باشراف مسرور بارزاني، رئيس حكومة اقليم كوردستان وقوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان

وخلال الاجتماع، الذي حضره عدد من الوزراء المعنيين، جرى الإعراب عن القلق إزاء حوادث العنف ضد المرأة والأسرة بشكل عام، كما تم بحث سبل مواجهة هذه الظواهر السلبية والحد منها.

وأكد رئيس الحكومة التزام حكومة إقليم كوردستان بحماية حقوق المرأة والدفاع عنها ومناهضة العنف عموماً، ولا سيما ضد النساء، من خلال تعزيز دور المرأة داخل الحكومة والمجتمع وتوفير فرص عمل لها وتطبيق القوانين وتعزيز دور المحاكم وجعلها أكثر كفاءة، واعتقال مرتكبي العنف ومحاسبتهم.

هذا وناقش الاجتماع عدداً من القرارات والتوصيات الرامية للحد من العنف ضد المرأة.



وفي هذا الصدد، أهاب الاجتماع بوسائل الإعلام أن تتعاون وأن تؤدي دورها الفعّال في مواجهة العنف وتوعية المجتمع، وألا تصبح منبراً لتشجيع العنف وتفشي الظواهر الاجتماعية السلبية.

PUKmedia اعلام حكومة اقليم كوردستان

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