عاملات النسيج بطنجة عنوان للثروة المنهوبة - زينب السايح

2021/05/05 | 18:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زينب_السايح طنجة، هذه المدينة التاريخية والمتوسطية التي مازال المستعمر يحن إلى عهده فيها، ولم يقطع معها حبال النهب والسلب رغم تضحيات شهيداتها وشهدائها الذين قاوموا الاستعمار الدولي ببسالة ليعيشوا بكرامة واستقلال، غير أن ما وقع كان مجرد تبادل للأدوار حيث خرج المستعمر المباشر بدباباته ليدخلها من جديد بشركاته متعددة الجنسية والعابرة للحدود.



فتوقيع المغرب لاتفاقيات التبادل الحر من موقع الضعف والتبعية وما تبعه من ......





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