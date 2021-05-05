يوم الارض العالمي - منى شاهين

2021/05/05 | 18:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منى_شاهين بقلم منى شاهين وسليم ابو جبل –“يوم الأرض” حدث سنوي يُحتفل به في جميع أنحاء العالم في 22 نيسان.



كانت المرة الأولى التي اُحتفل به عام 1970.



يتضمن الحدث فعاليات تنظمها شبكة “يوم الأرض” في أكثر من 193 بلدًا حول العالم.



بدأت فكرة “يوم الأرض” بعد انفجار بئر نفطية في الولايات المتحدة في 28 كانون ثاني 1969 بشكل مفاجئ على ساحل مدينة سانتا باربارا بولاية كاليفورنيا، مُطلقا أكثر من ثلاثة ملايين جالون ......





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