((نكبة)) - ريتا عودة

2021/05/05 | 18:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ريتا_عودة سنابلُ القمحِ التي داستها أحذيةُ الجنودِ وهُم في طريقِهِم إلى المَعركَة، هيَمنذ تلكَ النّكبةأرغفةُ الخُبزِ في أيدي البؤساء المُشَرَّدينَ.5.5.2021 ......





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