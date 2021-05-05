الرئيس صالح: يجب أن تخضع قوات الحشد الشعبي بشكل كامل لسلطة الدولة العراقية

2021/05/05 | 18:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم

الأربعاء، ان الحشد الشعبي تشكّل في

وقت كانت تواجه الدولة العراقية ازمة

عندما اقتحم داعش الموصل، واليوم يجب أن

تخضع جميع هذه القوات بشكل كامل لسلطة

الدولة العراقية.

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