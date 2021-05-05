كورونا يحصد رقما قياسيا من الأرواح في الهند في يوم واحد

2021/05/05 | 18:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل عدد الوفيات اليومية بسبب كورونا في

الهند، رقما قياسيا بلغ 3780 وفاة خلال

الساعات الـ24 الماضية، بعد يوم من تجاوز

إجمالي الإصابات بكورونا حاجز 20 مليون

إصابة.

وجاء في بيان وزارة الصحة الهندية اليو

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