كندا تسجل ثاني حالة وفاة بعد تلقي لقاح

2021/05/05 | 18:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغت مقاطعة ألبرتا الكندية، اليوم

الأربعاء، عن أول حالة وفاة فيها مرتبطة

بلقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس

كورونا، وهي الثانية في كندا.

وتوفيت امرأة من ألبرتا في الخمسينيات

من عمرها، بسبب مضاعفات نا

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