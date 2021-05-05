أمانة مجلس الوزراء تصدر بياناً بشأن المحاضرين المجانيين

2021/05/05 | 18:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بياناً بشأن “معلومات غير دقيقة” تتعلق بشريحة المحاضرين المجانيين.

وقالت الأمانة في بيان صحفي، إنه “تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي معلومات غير دقيقة من شأنها المساس بالمكتسبات التي تحققت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٠ لسنة ٢٠٢١) التي تخص شريحة المحاضرين المجانيين والأجراء العاملين في وزارة التربية”.

وأكدت الأمانة “وقوفها إلى جانب هذه الشريحة”، مشيرة إلى “أنها تسعى جاهدة إلى حل الموضوع بشكل جذري، من خلال تنسيقها وتواصلها المباشر مع الجهات المعنية بالموضوع، ممثلة بوزارتي التربية والمالية، وبما يضمن تنفيذ قرار مجلس الوزراء”.

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